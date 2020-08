Kudjape kuumaastikku niipea korda ei tehta

Ketasgolfi harrastajal Marek Udeküllil tuleb seda teeosa sõita vähemalt kord nädalas. Tema sõnutsi on tee olnud auklik terve see aeg, kui ta Kudjapel mängimas on käinud.

“Olen mänginud siin umbes kolm aastat,” ütles Udeküll. Samas tõdes ta, et auklik tee on mõnes mõttes ka hea – tänu sellele kihutavad autojuhid seal vähem. “See on nagu labürint ja sunnib hoo maha võtma. Aga korda võiks selle ikka teha, sest tee on juba väga kaua auklik olnud,” arvas noormees.