Saaremaa valla juristiks valiti Liina Sepp

Ta on Saaremaalt pärit ja lõpetanud Kuressaare Gümnaasiumi, kuid elab praegu mandril ja töötab alates 2017. aastast Harku vallavalitsuses planeerimis- ja ehitusosakonna juristina. Enne seda on ta töötanud Patendiametis ning Eesti Maksu- ja Tolliametis.

„Ülesanded, mida Liina Harku vallavalitsuses täidab, on analoogsed nendega, mida Saaremaa vallavalitsuse juristid täidavad ja seetõttu kohaneb ta loodetavasti uues meeskonnas kiirelt. Ka Liinaga vestlemine näitas, et tema põhimõtted ja arusaamised nii juristi töö kui ka üleüldises kohaliku omavalitsuse kontekstis sobituvad väga hästi meie tänasesse meeskonda. Suur rõõm on ka see, et üks noor pere saab seetõttu jälle Saaremaale kolida.“