MUHUS ON HEA ⟩ Kõige rahulolevamad inimesed elavad Muhu vallas

2020. jaanuaris tehti vähemalt 16-aastaste Eesti elanike seas rahuloluküsitlus 76 kohalikus omavalitsuses. Esitati 19 küsimust, mis palusid hinnata valitsemist, elukeskkonda, kultuuri, spordivõimalusi, jäätmehooldust, liikumiskeskkonda ja –võimalusi ning kohaliku omavalitsuse arengut.

Hinnang paluti anda skaalal: Väga rahul – Pigem rahul – Pigem ei ole rahul – Üldse pole rahul – Ei oska öelda. Kohaliku omavalitsuse edukust käsitlevatele küsimustele lisandusid ka võimalus valida vastuseks „on jäänud samaks“.

Küsimustikule vastas juhuvalimi alusel 11 144 inimest - kõige enam vastajaid oli Tallinnast (1344), kuid kõige kõrgem osakaal vähemalt 16-aastaste elanike arvust oli Muhu vallas (6,14%).

FOTO: Rahandusministeerium

Eesti elanike rahulolu on teemade lõikes küllaltki erinev. Kõige enam ollakse rahul jäätmeveo (83,0%; 3,3% ei oska öelda), elukeskkonna (82,2%; 2,8%), mürataseme (80,6%; 2,6%) ning rohealade piisavuse ja ligipääsetavusega (79,6%; 6,0%). Madalamad hinnangud on antud elanike kaasamist, omavalitsuse juhtimist ja arengusuunda käsitlevates küsimustes. Neis valdkondades on ka kohalike omavalitsuste lõikes suurimad varieeruvused, mis näitab, et omavalitsuseti on valdkondade hinnangutes suured erinevused.

Kõige ühtlasemad on jäätmeveo, mürataseme ja rohealade piisavuse ja ligipääsetavuse valdkonnad, kus varieeruvused jäävad 25-30% vahele. Hea märk on ka asjaolu, et 16 küsitletud valdkonnas oli maksimaalne rahulolu vähemalt 82%, eristuvaks vaid elanike kaasamine ruumilise arengu kavandamisse, kus paraku ka suur osa elanikke ei osanud valdkonda hinnata.