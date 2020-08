KALDA PUIESTEE SULETUD ⟩ Lossiparki ääristaval tänaval käib mössimine

Saaremaa vallavalitsuse teatel toimub selles lõigus teekatte uuendamine. Kuna liiklus on teel tihe ning seal harrastatakse ka näiteks rulluisutamist, kasutatakse tavapärase ülepindamise asemel tee uuendamiseks uut tehnoloogiat nimega MÖSS, mida laotakse kulunud asfaldile kaks kihti. See on odavamaks alternatiiviks uue asfaltkatte rajamisele.