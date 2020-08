Monika Salu tahab Vilsandi Energiamaja vallale müüa

Salu ütles, et soovib Vilsandi Energiamaja maha müüa, et elus veel kord midagi sama edukat ellu viia. Vaatamata keerulistele oludele õnnestus Salul energiamajaga seotud äriplaan ellu viia. Hoones toimusid kontserdid ja huvilised said infot, kuidas vanu maju energiasäästlikult korda teha. Ka ööbimispaigana sai energiamaja igati hakkama, ehkki RMK pakub saarel tasuta telkimisvõimalusi.