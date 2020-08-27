PERE ⟩ Peresündmused Saare maakonnas
Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 21.– 26. august
SÜNNID
- Sander Ligi (3.08) Valjala-Ariste küla
- Marilin Ratnik (14.08) Pihtla küla
- Lili Rei Uspenski (17.08) Orissaare alevik
- Lennart Matt (18.08) Kuressaare linn
- Ariel Kasak (19.08) Kuressaare linn
- Marta Reier (19.08) Kuressaare linn
- Kirke Uhle (20.08) Kuressaare linn
- Sofia Toomson (22.08) Käo küla
SURMAD
- Matti Lember (78) Järve küla
- Siim Markus (71) Möldri küla
- Raimo Smirnov (43) Kuressaare linn
- Eesi-Ülli Šklennik (83) Aste alevik
- Bernhard Villak (78) Kihelkonna alevik
- Viive Aru (68) Kuressaare linn
ABIELUD
- Andra Kabur ja Rostislav Makariev – 21.08
- Aiki Allik ja Henri Kaus – 21.08
- Ly Kulbok ja Anti Seliste – 22.08
- Natalia Malinen ja Allan Näälik – 22.08
- Raja Gumanenko ja Toomas Rohulaid – 22.08
- Siret Pani ja Marek Hendrikson – 24.08