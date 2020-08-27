N, 27.08.2020
"Panen saia peale ja sinna peale veel hapukoort ja rohelist, ükskõik mis juhtub just käepärast olema - tilli, peterselli, basiilikut. Süües on küll kenasti pool nägu koos sellega, aga nii hea! Selle nimel tasub pingutada." Letšoaustaja Angela Antsmaa

PERE ⟩ Peresündmused Saare maakonnas
21.– 26. august

FOTO: unsplash.com

Registreeritud peresündmused Saare maakonnas vahemikus 21.– 26. august

SÜNNID

  • Sander Ligi (3.08) Valjala-Ariste küla
  • Marilin Ratnik (14.08) Pihtla küla
  • Lili Rei Uspenski (17.08) Orissaare alevik
  • Lennart Matt (18.08) Kuressaare linn
  • Ariel Kasak (19.08) Kuressaare linn
  • Marta Reier (19.08) Kuressaare linn
  • Kirke Uhle (20.08) Kuressaare linn
  • Sofia Toomson (22.08) Käo küla

SURMAD

  • Matti Lember (78) Järve küla
  • Siim Markus (71) Möldri küla
  • Raimo Smirnov (43) Kuressaare linn
  • Eesi-Ülli Šklennik (83) Aste alevik
  • Bernhard Villak (78) Kihelkonna alevik
  • Viive Aru (68) Kuressaare linn

ABIELUD

  • Andra Kabur ja Rostislav Makariev – 21.08
  • Aiki Allik ja Henri Kaus – 21.08
  • Ly Kulbok ja Anti Seliste – 22.08
  • Natalia Malinen ja Allan Näälik – 22.08
  • Raja Gumanenko ja Toomas Rohulaid – 22.08
  • Siret Pani ja Marek Hendrikson – 24.08

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