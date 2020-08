▶ Mul on tunne, et sa oled rohkem muhulane, kui mõni Muhus sündinu seda ongi.

Seda on raske mõõta, aga tõsi see on. Kasvasin üles Kosel Harjumaal. Käisin seal koolis, aga suved veetsin Muhus ja veedan siiamaani. Kvalifitseerun ilmselt suvemuhulaseks, kuigi loomulikult käin seal ka talvel. Jälgin saarte elu tähelepanelikult, olen Muhusse sisse kirjutatud ning valimistel hääletan selles piirkonnas.