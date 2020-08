MUHU UUDISSED ⟩ Juu katsub kua korra aega võtta

Ikka terit neh. Muhulane ühtejuoni nii ruttus kut roti kosilane. Nõuksi, kellel põle muul aal aega kut kirbu püidmisel ja kis paljast luuderbunti laskvad, nõuksi oo sii suare pial õnneks ännatumast vähe. Muhu kohta arvatse, et sii suare pial aeg puhkab. Juu ta kuskil kadaga all siis kõõnustab. Aga muhulane ise ep leva tõeste aega puhata. Ja kuulukse, et olla oma eluga vägagid rahul. Kohe tüki muad rohkem kut mõne teese valla elanik. Ja äkist selle suure kiiru ja rahul olemise keskel suab nüid korraks pirekse puhkamise aega kua leida.