MÕELDES MEIE MARTALE ⟩ Marta Kivi 5. veebruar 1912 – 23. august 2020

Marta. Imeline naine. Imeline õpetaja. Hea sõnaga on Martat meenutanud õpilased, kellega olen vestelnud, ning kunagised kolleegid. Marta oli alati positiivne, rahulik ja konkreetne. Ta ise meenutas, et on vihastanud vaid ühe korra. Küllap oli selleks siis ikka väga tõsine põhjus.

Mina usun, et tema positiivsus mõjus palju nii õpilastele kui ka töökaaslastele. Minulegi. Kuigi kohtusime vaid sünnipäevadel. Läbi seitsme aasta. Neil kohtumistel õppisin Martalt palju. Tuleb tunnistada, et tema mõtted, soovitused ja vaated on mõjutanud ka minu valikuid. Kõige olulisemad on inimesed. Panustamine õpilaste tegevusse, investeering laste ja töötajate heaolu tähtsaks pidades. Meil jäi veel palju rääkida. Lahkus väga lähedane ja armas inimene. Aitäh, et saime koos veeta just nii palju, kui meile antud!