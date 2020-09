JUHTKIRI ⟩ See koolisügis saabub teisiti

Neile värsketele koolijütsidele, kes alles oma haridusteed alustavad, on tänane päev kahtlemata pidulik ja eriline. Nagu ka uutele õpetajatele. Eriline on tänavune 1. september aga ka vanematele koolijütsidele ja staažikamatele õpetajatele. Toimusid ju enamikus koolimajades tunnid viimati poole aasta eest. Kui kolme suvekuu järel on raske taas koolipingis istuma ja tahvli ees seisma harjuda, mis siis veel kuuest kuust rääkida!