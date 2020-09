Laimjala muistsed maitsed said raamatuks

Mare mõelnud enda sõnul, et ta saab ju ka varsti juba 60-aastaseks ning tore, kui tema tütar ja lapselapsed teavad samuti, mida Pöide kihelkonnas kunagi söödi. "Aga üks mõte sünnitab teise ja mõtlesin, et huvitav, kas ERM-i toidu- ja pärandkultuuriosakonnas on ka midagi talletatud," meenutas ta.

Tuli välja, et oligi. Nõnda saigi raamat Laimjala muistsetest maitsetest kokku retseptidest ja toidulugudest, mida jagasid Marega Pöide kihelkonna inimesed ja ERM oma arhiivist. Nii kinnitaski Mare Kallas, et üksi pole ta seda raamatut kindlasti koostanud: abiks olid tal ERM, Saaremaa muuseumist Maret Soorsk ja Priit Kivi ning lisaks Maris Sepp, kes kaevas läbi muuseumide arhiivid.

Praegu saab 165-leheküljelist ja kolmkeelset – eesti, inglise ja saaremaa keel – raamatut otse Mare enda käest Noodalt, ent peagi jõuab see ka kaubandusvõrku. Mare oma soov on, et raamatu hind jääks jõukohaseks kõigile. Temalt otse ostes maksab see 18 eurot.