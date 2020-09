Salme turismiinfo läks lõplikult valla hõlma alla

Abivallavanem Kristiina Maripuu ütles, et see aasta on olnud eriline: COVID-19 tõttu ühtki piirkondlikku infopunkti valla eestvedamisel ei avatud, möödunud aastal oli neid kolm. Salme oma tegutses seni eraldiseisva MTÜ-na, saades vallalt tegevustoetust.