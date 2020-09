REPLIIK ⟩ Eesti võimalus

Nüüd ei ole aga mingit “võime”, nüüd peab tegutsema. Investeeringute meelitamine ja majanduskeskkonna kujundamine on valitsuse otsene ülesanne, siin jäävad ettevõtjate käed lühikeseks. See on tore, et on moodustatud komisjon, kuidas aasta pärast taasiseseisvumise 30. aastapäeva tähistada, aga lisaks tuleks kiiremas korras (sel nädalal) moodustada suurte volituste ja müügimeestega varustatud töörühm, kes toob need Valgevene IT-tuusad Eestisse ära või vähemalt teeb sellekohase katse. Olukord on erakorraline ja nõuab sellest tulenevalt ka erakordseid, käsitsi juhitavaid lahendusi. See piinlik “väärtuspakkumise” jutt jäägu nüüd ajalukku.