Linna oluline tuiksoon on taas sõidukitele avatud

Kuressaare Soojuse insener Arvid Peel ütles, et otseselt tõrkeid ei ole objektil ette tulnud. "Hetkel on läinud planeeritult ja lõpetamiseks on jäänud veel pisiasjad, nagu märgistus, teepeenrad, samuti dokumentatsioon," lausus ta, lisades, et objekti valmimistähtaeg on 30. september.