TERVIS ⟩ Kontsade kandmisega ei maksa üle pingutada

Jalahooldusspetsialist Maris Uussaar rõhutab, et kuigi kontsakingad on naiste garderoobis sageli aukohal ja vägevast kingakollektsioonist keegi naljalt ära ei ütle, peab king jalga hästi passima, et vältida terviseprobleemide teket. Samuti ei tohiks kontsade kandmisega üle pingutada. "Kõigi inimeste jalad on erisugused, mõnel on jalalaba juba sellise ehitusega, et tal ongi kontsa mugav kanda. See oleneb jalavõlvist ja paljudest muudest faktoritest, mõni kannatab vabalt ka 10 cm pikkust kontsa kanda, samal ajal kui teine ei suuda end kuidagi isegi 5 cm peal tasakaalustada," räägib jalahooldusekspert.