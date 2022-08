TERVIS ⟩ Kontsade kandmisega ei maksa üle pingutada

Jalahooldusspetsialist Maris Uussaar rõhutab, et kuigi kontsakingad on naiste garderoobis sageli aukohal ja vägevast kingakollektsioonist keegi naljalt ära ei ütle, peab king jalga hästi passima, et vältida terviseprobleemide teket. Samuti ei tohiks kontsade kandmisega üle pingutada. "Kõigi inimeste jalad on erisugused, mõnel on jalalaba juba sellise ehitusega, et tal ongi kontsa mugav kanda. See oleneb jalavõlvist ja paljudest muudest faktoritest, mõni kannatab vabalt ka 10 cm pikkust kontsa kanda, samal ajal kui teine ei suuda end kuidagi isegi 5 cm peal tasakaalustada," räägib jalahooldusekspert.

"Kui naine paneb jalga niisuguse kontsaga kinga, mida kandes on ta jalg põhimõtteliselt samas asendis nagu baleriinidel, kui nad oma tantsusussid jalga panevad, on jalad ebaloomulikus asendis ja see tekitab kehas pingeid. Samas paari sentimeetri kõrgune konts on paljudele saanud harjumuspäraseks ja nendega käimine ei ole jalale ka niivõrd suure koormusega," selgitab Uussaar, lisades, et optimaalne kontsa kõrgus on 4 cm.

Nukid ja haamervarbad

Maris Uussaare sõnul näeb ta oma töös sageli kontsakingade põhjustatud jalakahjustusi, millest sagedasemad on näiteks haamervarbad ja luuprobleem hallux valgus ehk suure varba nukk. See tähendab, et suure varba välisküljele tekib suur ja enamasti ka valuline muhk, mida on varases staadiumis võimalik ortoosiga ohjes hoida, kuid tõsisemal juhul võib see vajada isegi kirurgilist sekkumist.