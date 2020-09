MAA ELU ⟩ Toodangu madal hind jätab jälje ka põllutehnika läbimüügile

Lääne-Eestis ja saartel tehnikaga kauplev Aru ütles, et keerulist aega arvestades on müük isegi normaalne, kuigi tegelikult ikkagi pigem nadi. Paljuräägitud kriis piimanduses kestab ja kuigi hinnalangus on peatunud, ei paku see palju võimalusi tehnikapargi uuendamiseks või muudeks väljaminekuteks. Jätkub nutune olukord maheviljakasvatuses, kus eelmisel aastal palju kurja teinud olematud kokkuostuhinnad jäävad madalseisu ka sel aastal. Midagi head ei saa öelda ka lihaveiste kokkuostuhindade kohta. "Veiste hind pole tõusnud, nii elusloomahind kui rümbahind on langenud," tõdes Aru, kes ka ise tegevpõllumehena loomi kasvatab ja põldu harib.