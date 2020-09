MAAILM ⟩ Berliini filmifestivalil ei jagata enam auhindu parimale mees- ja naisosatäitjale

2021. aasta Berliini filmifestivalil ehk Berlinalel antakse näitlejatele eranditult vaid sooneutraalseid auhindu. See tähendab, et tulevikus parimat mees- ja naisosatäitjat enam välja ei tooda. Selle asemel pälvivad festivali Hõbekaru nüüd parim peaosatäitja ja parim kõrvalosatäitja, on öeldud festivali ametlikul veebilehel.