Undu (saksapäraselt Undo) endine karjamõis on see koht, kuhu me augustikuu alguses ühel kenal laupäeval sõidame. Sellel kohal on oma pikk ja vägagi keerdkäiguline ajalugu, mis vääriks vaat et omaette lugu. Enne riigistamist kuulunud see Oti mõisa viimasele omanikule Aderkasile. Sellest ei saa paraku järeldada, nagu oleks Illar Noot tolle aadliku järel-järel-järeltulija. “Kahjuks mitte,” naerab Illar seepeale.