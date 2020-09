GALERII ⟩ Tuulte Roosi lasteaed homsest taas avatud

Lasteaed on nüüd neljakorruseline, millest üks on maa-alune ehk keldrikorrus ja kolm maapealset täiskorrust, millest viimane on katusekorrus. Majja on paigaldatud kaks lifti ning arvestatud puudega inimeste liikumisvõimalustega. Ka siseviimistlus ja mööbel on kaasajastatud.