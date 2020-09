Endine ajakirjanik ja ulgumuhulane Kadri Liik, kes praegu teeb tööd välispoliitika vallas ja on ametis Euroopa Välissuhete Nõukogu süsteemis, ütleb, et tema läheb Muhusse otsima rahu ja vaikust. Neile, kes on aga talvel seal vaikusest küllastunud, sobivad just need elavamad suved, mis on tema jaoks probleemiks saanud.