MUHU UUDISSED ⟩ Aage ennassid laupa Külasemase

Karta oo, et sellest tuleb mihklikuu kõege vägevam pidu Muhu suare pial üldse. Pietse pidu ja pietse laata ja. Kauplema suab minna misega tahes. Olga tuhlis või näputüö või suitusmakk või saialill või riie või jalaunõu või koek või saialeib või roamat või mõni mängiasi. Neh, ja mitte et üks ainumas, ikka kohe unnikate kaupa moni. Just nõnna, et terve külamaja esise umbselt täis suab.