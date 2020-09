JUHTKIRI ⟩ HOIA ja kaitse

Seda, et HOIA nimi on kaitstud kaubamärgina juba kasutusel – Saaremaal tegutseb kosmeetikafirma HOIA homespa –, ei pidanud sotsiaalministeerium ilmselt aga oluliseks.

Saaremaa väikeettevõtja seisukohast võib äpile juba kasutusel oleva nime valimist vaadata kui kaaperdamist suure ja vägeva tegija poolt. Pealegi tekitab see saaremaise kosmeetika tarbijais segadust – kas ja mil viisil need kaks HOIA-t seotud on. Ministeerium leiab aga, et ei ole midagi valesti teinud: sellist sõna tarkvara, mobiilirakenduste või nendega seotud teenuste osas kaitstud pole.