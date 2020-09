JUHTKIRI ⟩ Järjekordne abipalve

Kohatasude suurus on arvutatud arvestusega, et hooldekodud end ise ära majandaks. Ometi vaevleb vallale kuuluv hooldekodu Saaremaa Valss juba mõnda aega rahamurede käes. Mullu toetas vald Valssi rohkem kui 100 000 euroga. Novembris kinnitas Valsi toonane juhataja Eve Lääts, et hooldekodu on omadega enam-vähem joone peale saanud. Nüüd aga küsis hooldekodu taas vallalt abi, põhjendades palvet koroonalaine ja eriolukorra pärast saamata jäänud tulude ning kaitsevahendite soetamise tõttu kasvanud kuludega.