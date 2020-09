Tegime nii, nagu olen soovitanud ka oma järeltulijatele. Brüssel on Euroopa keskel ja kui on võimalus seal elada, siis tuleb võtta sellest maksimum. Pariis on sealsamas, kogu Euroopa läheduses. Käisime Pariisis ooperis ja Brüsseli suures kontserdisaalis. Sai käidud ja võetud kõike, mis võimalik.