JUHTKIRI ⟩ Popid testid

Kevadel ja suvel pakkus Tartu ülikool valitutele võimalust: osalege COVID-19 antikehade uuringus. Augusti teisest poolest on tasuta testimise võimalus aga kõigil, kes seda soovivad. Eilse seisuga oli vereanalüüsi andmas käinud juba 1225 inimest. Senised tulemused näitavad, et koroonaviirusega on kokku puutunud rohkem kui viiendik testituist.

Tasuta testimine on tänuväärt ettevõtmine – annab see ju parema ülevaate haigestumusest. Ka testisoovijatele endale on see hea võimalus teada saada, oli see kevadel kimbutanud tõbi harilik “nöha” või siiski kurikuulus koroona.