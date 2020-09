Positiivse koroonatesti andnud saarlane elab tegelikult Võrumaal

Terviseamet täpsustas hiljem, et rahvastiku registri andmetel Saaremale lisandunud positiivse testi tulemusega inimese tegelik elukoht on Võrumaal ja juhtum läheb üle Lõuna regionaalosakonnale. Lääne regionaalosakonnas on jälgimisel 37 inimest, kelles kaheksa on haigestunud.