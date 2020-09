Saaremaal aiamaju tootvas Sandla Puidus oli tööd ühel hetkel nii palju, et klientidel tuli oma tellitud majakesi tükk aega oodata. “Esialgu oli väike ehmatus, siis väike toibumine ja nüüd on tööd nii palju, et ajab üle,” rääkis ettevõtte juhatuse liige Kalmer Põlluäär.