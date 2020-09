Kristjan Rahu palkas maksuameti eksjuhi

Kristjan Rahu sõnul tingis UGI kasv vajaduse leida valdusfirmale juhataja. “Lisaks tippjuhi kogemusele on Valdur Laidil meiega ühine vaade ettevõtluse arengusuundadele ning meil on hea meel, et ta nõustus UGI-ga liituma,” ütles Rahu pressiteate vahendusel.