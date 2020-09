Kuressaare toidupank kolib Saaremaa Valsi ruumidesse

Toidupanga koordinaator Sirli Kundrats ütles, et 11.–12. septembri toidukogumiskampaaniaga saadi puudust kannatavatele peredele nelja poe pealt annetustena kokku 952,3 kilogrammi toidumoona. “Tavaline on umbes 1500 kilogrammi, nii et seekord oli meil natukene vähem õnne ja saaki, kui oleksime oodanud, aga pole viga. Ilmselt olid valitud pisut valed kuupäevad, on ju koolimineku aeg ja peredel endilgi väljaminekuid,” sõnas Kundrats. “Aga praegu saame hakkama, oleme Tallinna toidupangalt ka pisut toitu saanud ning hetkel ei ole hullu. Midagi on meil ikka pakkidesse panna ja peredele üle anda.”