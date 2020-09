LUGEJA KIRI ⟩ Milleks üldse prügi sorteerida?

Reede hommikul kell 7.30 paiku käis Ragn-Sellsi auto J. Smuuli 3 maja hoovist olmeprügi ära viimas (reedeti on olmeprügi konteinerite tühjendamise päev). Lisaks olmeprügile tühjendas autojuht aga sinnasamasse olmeprügi hulka ka biolagunevate jäätmete konteineri. Mis on sellisel juhul üldse prügi sorteerimise mõte? Ja siis saavad linnaelanikud pidevalt võtta selle eest, et prügi pole õigesti sorteeritud!