COOP-i kaubandusjuht Marika Mägi ütleb oma müüjapäevi meenutades, et pisivarastega on saanud ikka igasugust tsirkust. “Kord oli üks Kuressaares väga tuntud peenike proua poes ja kui ta kauplusest väljuma hakkas, kukkusid turvaväravad kriiskama. Ta oli endale ühe nuku taskusse pannud ja proovis siis olukorrast välja rabeleda nii, et viskas selle nuku maha ja lükkas riiuli alla – ühesõnaga täielik komöödia,” räägib Mägi. “Neid asju, mida inimesed on püüdnud pihta panna ja mille nimel nad riskivad, on muidugi seinast seina, vahel satub sekka ikka midagi päris jaburat. Näiteks on üritatud varastada Brita kannufiltreid.”