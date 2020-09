JUHTKIRI ⟩ Parema käe reegel või vasakhaak

Samas on seesama reegel esimene asi, mis kipub ununema või mille mõistmisel ikka ja jälle raskusi tekib.

Kaubanduskeskuste reguleerimata liikluspinnad on kohad, kus seda reeglit kõige enam vaja läheb. Pahatihti sellest kinnipidamise peale aga ei mõelda ja käitutakse pigem mingist ei tea kust pähe karanud loogikast lähtudes. Näiteks et eesõigus on sellel, kes sõidab avaramal pinnal, kiiremini või suurema autoga.