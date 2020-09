JUHTKIRI ⟩ Sügis ja seeneharidus

Kahtlemata on Saaremaa muuseumi seenenäitus tänuväärt traditsioon, mis aitab laiendada nii laste kui ka täiskasvanute silmaringi.

Juba ligi 30 seenenäitust korraldanud Sirje Azarovi sõnul pole tänavusel näitusel esindatud kuigi palju seeni – “kõigest” 97 liiki. Samas jagub uudistamist küllaga. Ilmselt on näitusel väljapandud seente seas palju selliseid, mida küll metsas nähtud, ent igaks juhuks mitte korjatud. Sest mine tea, äkki on ikka mürgiseen.

Muidugi on tark minna kindla peale ja korjata üksnes neid seeni, mida tunned. Samas ei tee sugugi paha uusi teadmisi hankida. Ning avastada, et mõni seni kõlbmatuks põlatud seen osutub hoopis suurepäraseks söögiseeneks. Seega – minge näitusele!