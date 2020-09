"See oli nagu Tallinna–Tartu maantee, see oli õudne," meenutab Saueaugu talukoha perenaine Mare Pors, kelle õueala lahutab maanteest mõni meeter. Tihedat liiklust võib Laadjala–Kärla maanteel kohata tavaliselt korra aastas, Kaarma jaanitule ajal, nüüd kestis see mitu kuud jutti.