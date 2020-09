Kuidas maitseb Tõlli küla maapõuest pumbatud kraam, saame teada, kui Urve puurkaevu tööle paneb ja voolikust väljuvat juga maitsta pakub. Kõlab külalislahkuse kuritarvitamisena, aga vastu ootusi ei ole sel sugugi kiiduväärt värskust. Kangesti tahaks uskuda, et viga on voolikus, mis kipub õiget mekki varjutama, aga heast külmast kaevuveest on asi kaugel.