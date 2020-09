Alustuseks tuleb ära märkida, et Mare ja Rain Kallase Nooda talu Laimjalas tunnistati tänavuse konkursi “Kaunis kodu 2020” üheks kolmest võitjast. Ja õigusega. Presidendi tunnusmärgile pole veel kohta välja vaadatud. “See jääb rohkem ikka südamesse,” arvab Mare. “Meil ei ole siin mingit iluaeda, see on lihtsalt meie kodu.”