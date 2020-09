MAA ELU ⟩ Noor kanepikasvataja üritab Leedo ja Posti paika panna

Kivirai pakkus kõrgeimat hinda kümne maatüki puhul, kokku 186 hektari põllumaa eest on ta valmis välja käima 40 669 eurot. Tema konkurendid olid samade tükkide eest valmis oksjonil maksma kokku 13 887 eurot ehk 2,9 korda vähem. Ühe hektari eest on Kivirai valmis maksma keskmiselt 218 eurot konkurentide 74 euro vastu. Kivirai pakub riigile renti ligemale kaks korda rohkem, kui siiani küsisid kinnisvarafirmad hektarimakse näol.

OÜ Saare Seeme juhatuse liige Andres Saun pakkus Luulupe külas viis aastat tagasi rendile võetud 23 ha suuruse põllu eest riigile 1582 eurot renti, Kivirai pakkus 7081 eurot. "See on müstiliselt kõrge hind," ütles Saun. Maa senise rentnikuna omab ta eelisostuõigust, kuid võidusumma on paraku sedavõrd laes, et pole kindel, kas asi end enam ära tasub.