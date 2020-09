Silvi Teesalu ⟩ Orissaare kogukonnamaja lahendaks paljud mured

Orissaares elab 869, piirkonnas kokku aga 1827 inimest ehk 5% Saaremaa valla elanikest. Ida-Saaremaal – kui Valjala elanikke mitte arvestada – elab kokku 5382 inimest. Orissaares asuvad paljude ümberkaudsete külade elanike töökohad, siia tulevad lapsed kooli ja lasteaeda, väga tihe suhtlus käib kultuuritegevuste raames. Orissaarega on – näiteks siinse kooli ja isetegevusvõimaluste kaudu – seotud ka paljud naabervalla Muhu elanikud.

Orissaare on aastate jooksul arenenud palju, siin on renoveeritud ja ehitatud mitu hoonet. Samas ootab lahendust veel üksjagu teemasid, kuna olukord ei lähe aastatega paremaks. Vallale kuuluvad sobilikud tühjad hooned või ruumid, millega saaks neid kitsaskohti lahendada, Orissaares paraku peaaegu puuduvad.

Samas aga seisab aleviku keskel kunagine internaatkooli hoone. See maja, mis on praegu eraomandis ja müügis, pakuks vallale kuuludes lahenduse pea kõigile piirkonna probleemidele ja võimaldaks ka arendusi. Pealegi – see uhke hoone on Orissaare keskuse arhitektuurse lahenduse oluline osa.

Tervise- ja eakate maja

Kogukonnamajana võiks see maja edukalt pakkuda paremaid teenuseid kogu Ida-Saaremaa elanikele.

Kuna sotsiaaltöötaja, koduteenuse pakkuja ja lastekaitsespetsialisti tööruumid paiknevad teenuskeskuse esimesel korrusel omaette, ei ole teenuskeskusel ülevaadet, kes sotsiaalosakonda külastab ja abi tahab. Paljude teenuste jaoks peab sõitma Kuressaarde ja nii jääb inimestel teenus tihti saamata.

Orissaares pole päevakeskust, kuhu eaka või erivajadusega pereliikme vajadusel viia saaks, puudub sihtrühma vajadusi arvestav sotsiaalne ja huvitegevus. Kui rääkida tervishoiust, tunnevad Ida-Saaremaa elanikud puudust sellistest teenustest, nagu füsioteraapia ja massaaž.

Kõik need mured lahendaks sotsiaal-, tervise- ja eakate maja.

Kogukonnamajas võiks olla ka üks-kaks ruumi eriarstide vastuvõttudeks (neid vastuvõtte oodatakse siin väga) ning eakate koosviibimisteks ja huvitegevusteks. Mullu said Orissaare eakad oma käsutusse kaks ruumi gümnaasiumi hosteli keldrikorrusel, need on aga kõigi huviliste jaoks kitsaks jäämas. Liiati ratastooliga sinna ei pääse ning ka muu abivahendiga on treppidel keeruline ja ebamugav liikuda.

Hoonesse mahuks ka kolm-neli väikekorterit. Talvel saaks sinna majutada kaugemal elavad ja abi vajavad üksikud vanurid. Suvel võiks samu kortereid välja üürida Orissaare külalistele või saaks sinna kindlaks perioodiks majutada spetsialistid, kes Orissaarde tööle tulevad.

Kogukonnamajas võiksid olla võimalused pesu pesta, samuti saun ja dušš. Praegu pakub aleviku elanikele saunateenuseid spordihoone, kuid see pole jätkusuutlik lahendus.

“Õpilaste toitlustamine tuleks korraldada kogukonnamaja köögi teenusena: toit tuuakse koolimajja konteinerites. Selline korraldus vähendaks sööklahoone ehitamise kulusid.” - Silvi Teesalu 10

Orissaare raamatukogu laiendamine kultuurimaja ruumides on võtnud ära harjutusruumid, kostüümilao, instrumentide ruumid. Samas vaevleb raamatukogu ikkagi ruumipuuduses. Ka puudub Ida-Saaremaal tehniliselt varustatud konverentsi- või nõupidamiste ruum, mis on otstarbekas teha just Orissaarde.