JUHTKIRI ⟩ Oma pelgupaik

Koroonahirm ja vajadus oma pelgupaiga järele pani paljud inimesed maamaju soetama – just selliseid, kuhu saaks kohe sisse kolida. Näitas ju tänavune kevad, et maakodu on kasulik omada. Tiheda asustusega keskustes, kus inimesi palju koos, levib viirus kiiresti. Kuidas sa kortermaja elanikuna ikka täiesti kindel olla saad, et mõni su naabritest nakatunud pole.