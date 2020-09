MUHU UUDISSED ⟩ Laupa Liiva linna laadale!

Pihta akatse ikka jälle omingu kellu ühessast ja katsuks kellu üheks otsad kokku vädada jälle. Neh, ja kellu ühestteistmest oo pissike kontsert kua. Kärlalt tulla tansirühm Tõmba Jüri tantsima ja Siin Me Oleme kapell mängab jälle. Oad ja Eed pidavad jälle omas ruumis kohvikud kua. Et suab pire põlast võtta, kis tahab. Ja Kalju Meelis viab tervet seda pitka poolt pääva iest. Taal tuleb nõuke asi kohe irmus easte välja. Juba paljast taa uhke jutu pärast tasub laadal köia.

Neh, mis pakkuda sünnib? Just kõike, mis inimesel vastu talvet taris oo. Tuhlist ja liha ja mett ja puid ja põesuid ja soemaid riidid mudud ja makki ja kala ja sibulast ja moo poolest kasvõi pihelga marju. Nendega oo selle sügise kole nirud luod. Nõnna et päris vägev, kui kellelgid oleks kuskil täos ja tuleks müitama näituseks. Neh, ja siis viel vilseid sokka ja kinduid ja vehvermentsi ja. Just kõiki asju! Muhulane oo varulik inimene. Ja midast põle kohe omal kodu varuks, selle ta omale laadalt ää toob kua. Pitk tali taris üle elada ja neh, tohi küll mitte suud paotagiid, aga mine sa ullu tia, millal jälle selle imeliku tõve taudi rahvas kojo kindi pannasse. Ehkkid neh, nõukest jämpsi ep taha änam nähe mitte, kut sii kevade olli. Sellepärast ma igaks juhuks ütle kua, et neh, laadal ep pia üheteese selgas õeruma mitte. Pire vahet võiks ikka sabas seistes oeda. Moni jägub kõikidele!