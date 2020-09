Täna toimus 28 kohas üle Eesti 15. heategevuslik Teatejooks, mis on juba mitmeid aastaid olnud populaarne vabas õhus toimuv lasteüritus, mille eesmärk on innustada noori tundma rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning samal ajal pakkuda toetust nendele noortele, kes on liikumisvõime kaotanud.