Upa metsas lehvib ruudulipp tõrvikute valgel

Eldur Torn vaatab raja veeres asuva soojaku aknast vihmaseina tagant paistvat võistlusareeni ja ütleb, et esimesel võimalusel hakatakse taas krossisarjaga pihta. Praegu liialt tümal rajal sõita ei saa. “Kui kohe autod peale lasta, on rada nässus,” kinnitab Torn, lisades, et parem karta kui kahetseda. Korralikult hooldatud rada ootab ilmamuutust.