Keeltehuvi meelitas saarlased kohvikusse

“See formaat sobib nii lastele kui ka täiskasvanutele,” kinnitas keeltekohviku korraldaja Elis Paemurd, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse keelenõunik. “Selge see, et veerandtunniga keelt selgeks ei õpeta, aga mõni oluline sõna või lause ikka meelde jääb.”

Miks kuulus õpetatavate keelte hulka ka eesti keel, mida enamik Saaremaa inimesi räägib emakeelena? “Käimas on ju üleilmne eesti keele õppimise nädal,” põhjendas Paemurd.

Luce kooli poiss, 9-aastane Tristan Vaiksaar leidis pärast koolitunde, et võimalusest pisut keelt õppida tasub kinni haarata. Parasjagu oligi Tristanil käsil norra keele tund, õpetajaiks Krista Suppi ja Piret Purdelo-Tomingas.

“Tahan norra keelt õppida, sest mu emaema elab Norras,” ütles Tristan. Korra on ta seal vanaemal ka külas käinud. “Käisime kalal koos delfiinidega,” mainis Tristan.

Norra keeles oli Tristan selgeks saanud juba õige mitu sõna, näiteks arvud ühest kümneni ja lause: “Minu nimi on Tristan.”

Kuigi keeltekohvik oli avatud olnud vaid pisut üle tunni, oli norra keelt õppimas käinud juba kuus inimest: viis last ja üks täiskasvanu.

“Paistab, et lastele meeldib norra keel,” ütles Tallinnas norra keelt õpetav Krista Suppi. “Paljusid üllatab, et meil on norra keelega nii palju ühiseid sõnu: pannekake ehk pannkook, tårn ehk torn, gaffel ehk kahvel.”