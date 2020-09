Eesti keel – armas, naljakas, muutuv ja arenev

Eia Uus FOTO: Birgit Varblane

Eia Uus, kirjanik:

Mind rõõmustab, et meie keel on elav, arenev ja muutuv – luuakse omakeelseid uudissõnu, need jäävad kasutusse, ning kohati lihtsustatakse keerulisi reegleid kasutajasõbralikumaks. Autorina olen õnnelik eesti keele mitmekesisuse üle – meil on kirjutades võimalusi, mida paljudes keeltes ei ole.

Kurvastab siiski keele risustamine muukeelsete sõnade ja fraasidega – kahjuks olen isegi selles kohati süüdi, kui meie keeles on sobiv sõna puudu.

Krista Lember FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Krista Lember, rahvakultuurispetsialist:

Eesti keel on rahvuse identiteedi tunnus. Maailma suurte keelte seas on meie emakeel salakeel, mida räägib ja millest saab aru natuke peale 1 miljoni inimese. Et see nii jääks, on meie, eestlaste, endi teha – hoida oma salakeelt. Ja hoidmist ta vajab, meie võimuses on seda ka rikastada läbi paikkondlike murdekeelte, mitte ainult võõrsõnu sisse tuues.

Hedvig Saaretalu, gümnasist:

Kui mõtlen eesti keelele, meenuvad mulle selle kaunid sõnad. Minu lemmiksõnade hulka kuuluvad «rebane», «härmatis», «sügis». Kindlasti meenub ka mõni luulerida või laulusõna.

Hedvig Saaretalu FOTO: Erakogu

Mind teeb õnnelikuks, et noored muusikud on hakanud tegema rohkem eestikeelseid lugusid. Veel enam meeldib mulle see, et need lood on head ja lähevad rahvale peale.

Samas ei ole mul ka võõramaise päritoluga slängisõnade vastu midagi. Kes neid siis vahel ei kasutaks? Kõige rohkem meeldib mulle aga, kui luuakse eestikeelset slängi. Eesti keel on samaaegselt õrn ja laulev, naljakas ja veider.

Mul on kahju, et eesti keele riigieksamil on lubatud kasutada ÕS-i, sest me ei pea kõiki eestikeelseid sõnu mõistma. Inglise keele eksamil peame aga kõigest aru saama. Minu jaoks näitab see, et inglise keele oskust võetakse tänapäeval elementaarse asjana, kuid oma emakeele oskust mitte. Samuti on kurb tõdeda, et oleme kõiki oma ägedaid murdeid kaotamas. Kahjuks seda ilmselt enam parandada ei saa.

Ma loodan, et me ei sureta oma naljakalt helisevat keelt välja, sest mitte ühelgi teisel rahval midagi sellist ei ole. Peaksime olema oma keele üle õnnelikud.

"Kurb on tõdeda, et oleme kõiki oma ägedaid murdeid kaotamas. Kahjuks seda ilmselt enam parandada ei saa." - Hedvig Saaretalu

Martin Vesberg. FOTO: Erakogu

Martin Vesberg, gümnasist:

Räägitakse, et noored globaliseeruvad ja inglise keel tungib peale ning see on ohuks emakeelele. Jah, mingil määral ma nõustun, kuid arvan, et kuna keel on pidevalt muutumises, ei saa me sinna eriti midagi parata. Kui tarbime välismeediat, tuleb meie keelde paraku üle ka võõrkeelseid väljendeid. Kuid eesti kultuuriga seotud üritustel – laulu-ja tantsupeol, etlemiskonkurssidel – käies on mul tõeliselt südantsoojendav näha, et noortele tegelikult läheb Eesti ja siin toimuv korda. Julgen öelda, et noored tegelikult armastavad ja austavad eesti keelt.

Triin Kand, kommunikatsioonispetsialist: