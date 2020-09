Astes sündinud mees ütleb, et on puhastverd saarlane. "Isa on meie sugupuud uurinud ja nii kaugele, kui kirikuraamatud näitavad, on kõik teadaolevad esivanemad sajandeid olnud saarlased, mandrilt ega mujalt pole vereliini keegi sisse tulnud," sõnab ta.