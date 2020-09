​Kuressaares Tori linnajaos vanaema hoole all üles kasvanud ja lapsepõlves kiusajate ohvriks sattunud tüdrukust on saanud esimene eestlanna, kes töötab maakera kuklapoolel 54,5-meetrise maanteerongiga. Seda vaatamata sellele, et Eestis teda keegi veokijuhiks võtta ei tahtnudki, kuna see olevat "raske meeste töö".