Kolm meetrit laiusesse ja kõrgusesse – et päästeauto õigel ajal kohale jõuaks

Kui pererahvas on ise harjunud sõiduautoga oma hoovi pääsema või külavahel sõitma ka siis, kui loodus, st puud ja põõsad on tee juba mõnevõrra üle võtnud, siis päästjad paluvad sissesõidu üle vaadata sellise pilguga, et see sobiks ka päästeameti autole.