KULTUUR ⟩ Eesti hinnalisimad rotid saavad omanikud Kuressaares

Ühepäevasele suurüritusele on oodata kuni nelisada osalejat erinevatest Eesti muuseumidest. Nominente tutvustav konverents peetakse päeval Kuressaare kultuurikeskuses, auhinnad jagatakse välja õhtusel galal Kuressaare spordikeskuses. Konverentsi ja gala projektijuht Piret Hiie-Kivi ütles, et lossi sellise suurusega sündmus paraku ei mahu, kuna isegi saja inimesega üritusi on seal keeruline läbi viia. Seda enam, et sündmusest tehakse ka otseülekanne, mis eeldab häid tehnilisi tingimusi.

Vihjeid ürituse korraldamise kohta tehti saarlastele juba selle aasta jaanuaris Valgas toimunud auhinnagalal. See oli mäletatavasti Saaremaa muuseumile edukas ja teaduskonverentsi “Mässu kaudu vabasse riiki: 100 aastat 1919. aasta Saaremaa mässust” eest toodi koju 2019. aasta parima teadusürituse Muuseumirott.

“See on meie jaoks väga suur üritus,” tõdes Hiie-Kivi, kellel on olemas just eelmainitud konverentsi korraldamise kogemus. Tema hinnangul kujuneb kogu ettevõtmise üheks suuremaks murekohaks Saaremaale tulek ja siit minek, sest kaugematest kohtadest saabujad peavad arvestama vähemasti ühe ööbimisega. “Seetõttu ei tea me, kui palju osalejaid oodata on. Rääkimata sellest, milliseks kujuneb olukord koroonaga.” rääkis ta.

Auhindu annavad välja kultuuriministeeriumi muuseuminõukogu ja Eesti muuseumiühing koostöös kultuuriministeeriumi ja muinsuskaitseametiga, aga konverentsi ning gala korraldamine on seekord Saaremaa muuseumi ülesanne. Selleks on asutusele eraldatud 35 000 eurot, kuid varasema praktika järgi võib auhinnaüritus ka kallimaks kujuneda.

Hiie-Kivi eesmärk on kaasata ennekõike kohalikke tegijaid – toitlustajaid, esinejaid, õhtujuhte jne. Lisaks on plaan galal läbivalt kasutada viikingitemaatikat, et oma valdkonna inimestele Saaremaa tulevast viikingiaastat reklaamida.