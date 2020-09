VAIKSELT TIKSUB JUURDE ⟩ Saaremaale lisandus veel üks koroonapositiivne

Saaremaale lisandunud juhtumi nakatumise asjaolud on hetkel veel täpsustamisel. Lääne regionaalosakonna jälgimisel on 221 inimest, kellest 22 on haigestunud.

30. septembri hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 35 inimest, juhitaval hingamisel on üks patsient. Koju saadeti 7 inimest. Tänase seisuga on tervenenud 2605 inimest. Neist 2000 inimese (76,8%) haigusjuhtum on lõpetatud, 605 inimese puhul (23,2%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.